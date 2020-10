'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.067

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint donderdag waarschijnlijk met winst aan de eerste maand van het vierde kwartaal. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters hoger te openen. Beleggers verwerken de hogere slotstanden op Wall Street, waar het sentiment werd gesteund door de hoop op extra stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid om de coronacrisis door te komen.

Op het Damrak staat Air France-KLM in de schijnwerpers. De vakbonden voor cabinepersoneel en de KLM hebben een akkoord gesloten over een sociaal plan en een tijdelijk loonoffer. Dat meldde FNV Cabine in een nieuwsbrief. KLM moet reorganiseren om aan de voorwaarden voor miljardensteun van het kabinet te voldoen. De luchtvaartmaatschappij kan een lening van 3,4 miljard euro krijgen. Donderdag eindigt de deadline voor de luchtvaartmaatschappij om een herstelplan in Den Haag in te dienen.

SBM Offshore liet weten een definitieve opdracht te hebben gekregen van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil voor een drijvend platform voor de productie, opslag en overslag van olie en gas (FPSO). Financiële details werden niet verstrekt.

Biotechnoloog Kiadis Pharma kondigde aan voor 5 miljoen euro aan converteerbare obligaties te hebben geplaatst bij investeerder Kreos Capital. Tegelijkertijd doet Kreos afstand van het equivalente bedrag van 5 miljoen euro aan terugbetalingsverplichtingen onder de Kreos-schuldfaciliteit die Kiadis was aangegaan in 2017 en 2018. Als gevolg van de plaatsing van de obligaties is het uitstaande bedrag onder de Kreos-schuldfaciliteit afgenomen tot 1,6 miljoen euro.

De aandeelhouders van biotechbedrijf Vivoryon zijn akkoord gegaan met de juridische verhuizing van het Duitse bedrijf naar Nederland. Tijdens een aandeelhoudersvergadering van de in Amsterdam genoteerde onderneming werd het plan met een grote meerderheid goedgekeurd.

Vastgoedbedrijf Bever Holding liet weten in de eerste jaarhelft een verlies te hebben geleden van 580.000 euro. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 734.000 euro. Bever is nog altijd op zoek naar een nieuwe accountant. Door het ontbreken daarvan is het vastgoedfonds door beursuitbater Euronext op het strafbankje geplaatst.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Bayer. De Duitse chemie- en farmaciereus trekt de broekriem verder aan. De onderneming gaat naar eigen zeggen gebukt onder de crisis en zal voor nog eens 1,5 miljard euro aan extra besparingen doen. Bayer sluit ingrepen in het personeelsbestand niet uit. Daarover wordt intern nog overleg gevoerd.

De euro was 1,1747 dollar waard, tegenover 1,1725 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 40,26 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 42,38 dollar per vat.