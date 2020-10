Japanse beurs hele dag plat door storing

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - Op de aandelenbeurs in Tokio kon donderdag de hele dag niet worden gehandeld vanwege een technische storing. De technische problemen werden volgens beursuitbater Japan Exchange Group veroorzaakt door de installatie van een niet nader gespecificeerd nieuw hardware-onderdeel. Ook verklaarde de eigenaar van de beurs in Tokio dat er geen bewijs is voor ongeautoriseerde toegang van buiten het systeem. De Japan Exchange Group verzekerde daarnaast dat de aandelenhandel vrijdag weer wordt hervat.

De storing had ook gevolgen voor de handel op de regionale beurzen van Nagoya, Fukuoka en Sapporo, die gebruikmaken van het handelssysteem van de Tokio Stock Exchange. De derivatenbeurs Osaka Stock Exchange werkte wel normaal.

Beleggers in Japan konden daardoor niet reageren op het Tankan-rapport van de Bank of Japan, dat donderdag naar buiten werd gebracht. De kwartaalindex van de Japanse centrale bank, die het vertrouwen van Japanse industriebedrijven in de economie weergeeft, kwam uit op min 27, tegen min 34 in juni. Economen hadden echter gerekend op een indexstand van rond min 23.

In Shanghai en Hongkong waren de financiële markten gesloten vanwege de viering van de Nationale dag van de Volksrepubliek China en het begin van de Gouden Week-vakantieperiode in China. De beurs in Shanghai is tot en met volgende week donderdag gesloten. In Hongkong wordt de handel maandag weer hervat. Ook in Zuid-Korea en Taiwan hadden beleggers een vrije dag. In Sydney werd wel gehandeld. De Australische All Ordinaries boekte een winst van ruim 1 procent.