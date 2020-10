Aandeelhouders Vivoryon akkoord met 'verhuizing' naar Nederland

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Nederland

HALLE (AFN) - De aandeelhouders van biotechbedrijf Vivoryon zijn akkoord gegaan met de juridische verhuizing van het Duitse bedrijf naar Nederland. Tijdens een aandeelhoudersvergadering van de onderneming, die aan de beurs in Amsterdam genoteerd is, werd dat plan volgens Vivoryon met een grote meerderheid goedgekeurd.

Vivorion is nu nog een Duitse Aktiengesellschaft met kantoren in München en Halle. Het bedrijf richt nu een Nederlandse nv op om zo juridische zaken te versimpelen. Voor het personeel in Duitsland verandert er niets.

Ook alle andere resoluties werden aangenomen.