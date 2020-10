Kiadis plaatst 5 miljoen aan converteerbare obligaties bij Kreos

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma heeft voor 5 miljoen euro aan converteerbare obligaties geplaatst bij investeerder Kreos Capital. Tegelijkertijd doet Kreos afstand van het equivalente bedrag van 5 miljoen euro aan terugbetalingsverplichtingen onder de Kreos-schuldfaciliteit die Kiadis was aangegaan in 2017 en 2018. Als gevolg van de plaatsing van de obligaties is het uitstaande bedrag onder de Kreos-schuldfaciliteit afgenomen tot 1,6 miljoen euro.

De obligaties zijn niet-beursgenoteerd, zullen a pari worden uitgegeven en hebben een coupon van 9 procent per jaar, waarbij de rente op de obligaties wordt uitgesteld tot op de eindvervaldag. De obligaties en coupon kunnen worden omgezet in gewone aandelen Kiadis met een conversieprijs van 2 euro, onder voorbehoud van aanpassing in geval van aandelensplitsing of -consolidatie. De obligaties vervallen op 30 september 2021, maar deze vervaldatum kan door Kreos worden verlengd tot 30 september 2022.

"De herstructurering van onze schuld bij Kreos verlaagt onze cash burn. We betaalden tot op heden aan Kreos 1,9 miljoen euro per kwartaal in contanten aan aflossingen van hoofdsom en rente. Deze converteerbare obligaties maken een eind aan deze betalingen tot ver in 2021 en verminderen onze resterende schuldenlast bij Kreos tot 1,6 miljoen", aldus topman Arthur Lahr van Kiadis.

"We zijn al vele jaren investeerder in Kiadis en zijn erg blij met de ontwikkelingen bij de onderneming, vooral met de recente heroriëntatie op het K-NK-platform. De omzetting van een aanzienlijk deel van onze lening in een converteerbare structuur is een bevestiging van ons geloof in het langetermijnpotentieel van zowel Kiadis als zijn K-NK-platform", verklaart Kreos.