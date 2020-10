Cabine- en grondbonden akkoord met KLM, piloten nog niet

Gepubliceerd op | Views: 1.043 | Onderwerpen: luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met piloten is er nog geen principeakkoord, zo meldt de vliegmaatschappij.

KLM heeft tot donderdag om bij het kabinet een pakket bezuinigingsplannen in te dienen. Dit herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die KLM krijgt van de overheid, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.

KLM heeft met de bonden voor grond- en cabinepersoneel afgesproken dat medewerkers die tot één keer modaal verdienen er nog iets op vooruitgaan, laten FNV en CNV weten. Personeel dat anderhalf keer modaal verdient, hoeft geen salaris in te leveren maar krijgt ook niet de in eerdere cao's afgesproken loonsverhoging. Medewerkers die boven anderhalf keer modaal zitten, gaan juist salaris inleveren. Dat kan stapsgewijs oplopen tot 20 procent minder loon.

KLM moet naar verwachting duizenden personeelsleden ontslaan om te bezuinigen. In juli sprak de luchtvaartmaatschappij van 4500 tot 5000 van de circa 33.000 banen bij KLM die zullen verdwijnen.

Met cabinebonden zijn nu ook afspraken gemaakt over een sociaal plan voor vertrekkend personeel. Birte Nelen, van FNV Cabine, noemt het daarbij positief dat boventallig personeel langer begeleiding naar nieuw werk krijgt dan aanvankelijk werd aangeboden. Ook kwam KLM personeel tegemoet met een betere minimumvergoeding voor mensen die relatief kort in dienst zijn.

KLM heeft nu overeenstemming bereikt met de cabinebonden VNC en FNV Cabine en de vakbonden FNV Luchtvaart, CNV, De Unie, VKP en NVLT voor grondpersoneel.