Hele dag geen handel op beurs Tokio door netwerkproblemen

regelmatig "slordige" artikels van dit nws buro !

én vaak onduidelijk vind ik

Is deze beter?Beurs van Tokyo ligt stil(ABM FN-Dow Jones) De aandelenbeurs van Tokyo heeft alle handel in aandelen voor donderdag stilgelegd vanwege een storing. Het beursbedrijf zegt geen aanwijzingen te hebben dat deze zeldzame gebeurtenis is veroorzaakt door hackers.De beurs van Tokyo legde de handel vanaf de ochtend stil en liet halverwege de dag weten dat dit de rest van de dag ook het geval zal zijn. Het is nog niet zeker of de handel op vrijdag kan worden hervat.Een woordvoerder van de exploitant van de beurs, Japan Exchange Group, zei dat er geen tekenen zijn dat het systeem is gehackt. In augustus was de aandelenbeurs van Nieuw Zeeland vier dagen dicht na een cyberaanval uit het buitenland.Het probleem in Tokyo werd twee uur voor de opening van de markt in Japan ontdekt, rond 7 uur 's ochtends Japanse tijd. De aandelenbeurs in Osaka bleef open en futures gerelateerd aan de Nikkei-aandelenindex handelden hoger.De laatste keer dat de handel in Tokyo het grootste deel van een handelsdag werd stilgelegd, was in 2005.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.