Stevige afzwakking industrie VS

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in september flink afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde onderzoeksbureau ISM.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 47,8 van 49,1 in augustus. Dat is het laagste niveau in ruim tien jaar. Economen voorspelden in doorsnee juist een lichte stijging naar een niveau van 50,0 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp.

De onderzoekers van ISM wijzen vooral naar de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten die het vertrouwen in de Amerikaanse industrie ondermijnen. Ook kampt de industrie in 's werelds grootste economie met tegenwind van de afkoelende wereldeconomie. De moeilijke gang van zaken in de Amerikaanse industrie kan de Federal Reserve mogelijk extra bewegen om de rente verder te verlagen.

ING en Markit

ING-econoom James Knightley schreef in een reactie op het cijfer van ISM dat de sterker dan verwachte daling van de inkoopmanagersindex als een grote verrassing komt, waarbij vooral de deelcomponenten rond exportorders en werkgelegenheid erg zwak waren. Hij verwacht geen snelle opleving van de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie. Volgens hem wordt de druk op de Fed vergroot voor verdere actie.

De Britse marktonderzoeker Markit publiceerde zijn eigen definitieve index voor de Amerikaanse industrie. Die noteerde voor september een stand van 51,1. Dat was juist een verbetering ten opzichte van het niveau van 50,3 een maand eerder.