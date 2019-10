Wall Street omlaag na tegenvaller industrie

Gepubliceerd op | Views: 697

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben dinsdag in het eerste uur van de handel hun openingswinsten al snel weer zien verdampen. Beleggers reageerden geschrokken op flink tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie. Eerder op de dag kwamen er ook in de Europese Unie al teleurstellende industriecijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde na drie kwartier 0,5 procent lager op 26.781 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2966 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7991 punten. De indices stonden kort na opening nog tot 0,6 procent in de plus.

Marktonderzoeker ISM maakte bekend dat de bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in september flink is afgezwakt. De inkoopmanagersindex kwam uit op het laagste niveau in ruim tien jaar. De onderzoekers van ISM wijzen vooral naar de aanhoudende handelsspanningen die het vertrouwen in de Amerikaanse industrie ondermijnen.

China

Aan het handelsfront kwamen berichten dat Chinese bedrijven weer een flinke hoeveelheid Amerikaanse sojabonen zouden hebben ingekocht. Dat volgt op nieuwe vrijstellingen van handelstarieven voor dit landbouwproduct in het Aziatische land. Daarmee zou Peking een geste doen richting Washington, aangezien president Donald Trump graag wil dat de Chinezen meer Amerikaanse landbouwproducten afnemen.

Fastfoodketen McDonald's zakte 2,7 procent. Analisten bij zakenbank JPMorgan Chase waarschuwden dat de groei op eigen kracht in het derde kwartaal waarschijnlijk lager uitkomt dan verwacht.