'Wall Street opent met winst'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenen dinsdag af op een licht hogere opening. Beleggers zoeken toevlucht in Amerikaanse aandelen na teleurstellende cijfers over de industrie in de eurozone. De laatste tijd verrasten macro-economische data uit de Verenigde Staten vaak positief terwijl het tegenovergestelde aan de hand was in de eurozone, zo kwam naar voren uit gegevens van Citigroup.

Optimisme over de Amerikaanse economie voerde de waarde van de dollar op ten opzichte van een mandje van de belangrijkste valuta's tot de hoogste stand in de afgelopen 29 maanden. Centrale bankier Charles Evans versterkte dit sentiment door de aanhoudende groei van de economie in de VS te benadrukken. In dat licht staat een update over de Amerikaanse industrie, die na opening van de beurs komt, in de schijnwerpers.

Bedrijven in de exportsector die gevoelig zijn voor de duurdere dollar staan in de belangstelling. Dat geldt bijvoorbeeld voor vliegtuigbouwer Boeing en machinefabrikant Caterpillar.

China

Aan het handelsfront kochten de Chinese bedrijven naar verluidt weer een flinke hoeveelheid Amerikaanse sojabonen in. Dat volgt op nieuwe vrijstellingen van handelstarieven voor dit landbouwproduct in het Aziatische land. Daarmee zou Peking een geste doen richting Washington, aangezien president Donald Trump graag wil dat de Chinezen meer Amerikaanse landbouwproducten afnemen.

Fastfoodketen McDonald's zakte in de voorbeurshandel. Analisten bij zakenbank JPMorgan waarschuwden dat de groei op eigen kracht in het derde kwartaal waarschijnlijk lager uitkomt dan verwacht. Verder opent tabaksfabrikant Philip Morris International waarschijnlijk hoger nadat analisten bij Bank of America Merrill Lynch het bedrijf op een kooplijst hebben gezet. Bovendien schreef automaker Ford bijna 1 miljard dollar af na een tegenvallend verkoop van een onderdeel.

De Dow-Jonesindex noteerde maandag bij het slot van Wall Street 0,4 procent hoger op 26.916,83 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg met 0,5 procent tot 2976,73 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 7999,34 punten.