Krimp industrie drukt op beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen zagen dinsdag de eerdere winsten verdampen. Een aanhoudende krimp van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone drukte op het sentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 580,94 punten. De hoofdindex stond eerder op de ochtend nog even boven de hoogste slotstand van dit jaar. De hoogste slotkoers van 2019 werd op 24 juli bereikt, op 583,26 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 838,31 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

KPN behoorde tot de staartgroep bij de hoofdfondsen met een min van 1,3 procent. Joost Farwerck wordt de nieuwe topman van het telecomconcern. De operationeel directeur stond sinds het vertrek van bestuursvoorzitter Maximo Ibarra al tijdelijk aan het roer. Daarnaast legt financieel topman Jan Kees de Jager per 1 maart zijn functie neer. De Jager wordt opgevolgd door Chris Figee, de financieel bestuurder van verzekeraar ASR, die met een min van 2,3 procent de grootste daler was.

ASML sterkste stijger

Sterkste stijger in de AEX was chipmachinemaker ASML met een winst van 1,9 procent. In de MidKap stond bouwer BAM bovenaan met een plus van 3,5 procent. PostNL sloot de rij met een verlies van 2,2 procent, na de koerswinst van bijna 10 procent een dag eerder. De postbezorger begint met de uitwerking van de overname van concurrent Sandd. PostNL kreeg vrijdag onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om zijn concurrent over te nemen.

Esperite liet weten afstand te willen nemen van al zijn operationele activiteiten en als investeringsbedrijf door te gaan. Het stamcelbedrijf zal de impact van de stappen op de resultaten binnenkort bekendmaken. De handel in het aandeel ligt al sinds afgelopen vrijdag stil.

De euro was 1,0897 dollar waard, tegen 1,0903 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 54,65 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 59,84 dollar per vat.