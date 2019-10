'Brexit raakt Ryanair niet op lange termijn'

Gepubliceerd op | Views: 323 | Onderwerpen: Brexit, luchtvaart

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse uitreding uit de Europese Unie heeft geen gevolgen voor Ryanair voor de lange termijn. Dat stelt topman Michael O'Leary.

"Als je ver genoeg naar de toekomst kijkt dan denk ik niet dat de brexit enige impact zal hebben op onze bedrijfsvoering", zo zei O'Leary tijdens een evenement in Londen. Hij voegde daaraan toe dat het Verenigd Koninkrijk een deal moet sluiten met de Europese Unie. Volgens hem is het onrealistisch om te denken dat dat niet nodig is en hij verwacht dan ook dat dit nog staat te gebeuren.

O'Leary is sowieso geen voorstander van de brexit. "Het is gestoord om de EU te verlaten, maar als je het gaat doen, dan is het eerste wat je zou moeten doen op de dag van de uittreding een nieuw handelsakkoord met de EU regelen."