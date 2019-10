Inflatie eurozone daalt

Ik begrijp eigenlijk die obsessie voor inflatie niet zo goed. Ok dat een beetje inflatie gezond is om mensen aan te zetten te kopen, maar stel nu dat we deflatie hebben van één procent. Zal dat de mensen doen stoppen met kopen??



Inflatie is ook bepaald door verschillende factoren. Het feit dat we nu weer olie hebben aan pakweg 50 dollar/vat en bovendien per persoon minder olie nodig hebben, zorgt ook voor vertraagde inflatie opbouw. Of het feit dat produceren zo veel efficiënter geworden is. Kijk maar eens hoe rap een huis er staat of hoe goedkoop men massa's voedsel of elektronica kan produceren in vergelijking met 10-20 jaar geleden.



We hebben alles wat we willen, we reizen de wereld rond, we gaan tientallen keren op restaurant per jaar, dat bestond allemaal niet en dat komt omdat alles veel efficiënter en goedkoper is geworden. Ik denk niet dat een beetje extra inflatie zal bijdragen aan nog extra consumptie. Ergens moeten we toegeven dat we al alles hebben. Hier en daar worden nog wat artificiele behoeften gecreeerd en dan denken we vooral aan milieubewuste consumptie, maar volgens mij zitten we algauw aan een verzadigingspunt en moeten we blij zijn dat we zo veel hebben, maar eigenlijk niet geînteresseerd zijn om dit jaar een nieuwe 4de auto aan te schaffen of naast 's middags en 's avonds ook 's morgens op restaurant te gaan