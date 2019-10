'Figee laat sterke basis achter bij ASR'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van financieel directeur Chris Figee bij ASR wordt door kenners van ING als spijtig bestempeld. Evengoed laat hij een sterke basis achter bij de verzekeraar, zo meldden kenners van ING in een rapport.

Volgens ING laat de carrièremove van Figee, die per 1 februari aan de slag gaat bij KPN, zien dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. ASR komt met termijn met berichten over zijn opvolging.

ING benadrukte nogmaals dat ASR bij de publicatie van de halfjaarcijfers liet weten enkele methodes om kapitaalpositie te berekenen te herzien. Deze is volgens de marktkenners momenteel conservatiever dan bij branchegenoten. Een herziening moet volgens de analisten resulteren in een duidelijker beleid ten aanzien van aandeleninkoop en meer dividend. ING rekent hier op een bedrag van 50 miljoen tot 100 miljoen euro per jaar.

ING hanteert een koopadvies op ASR met een koersdoel van 44 euro. Het aandeel van de verzekeraar noteerde dinsdag omstreeks 10.45 uur 1,8 procent lager op 33,26 euro.