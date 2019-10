Krimp industrie eurozone houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in september weer gekrompen. Dat meldde onderzoeksbureau Markit op basis van een definitief cijfer. Vooral de krimp in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, drukte zwaar op de cijfers.

De Duitse terugval was evenwel iets minder heftig dan eerder gemeld, waarmee ook de Europese krimp iets minder bleek. In Frankrijk kwam de groei bijna tot stilstand.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied noteerde een stand van 45,7 tegen 47 in augustus. Bij een voorlopige schatting voor de graadmeter werd een stand van 45,6 gemeld. Een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp.

Markit verklaarde dat in Frankrijk de index voor de industrie uitkwam op 50,1, tegen een eerder gemelde 50,3. Duitsland noteerde een stand van 41,7 tegen 41,4 bij de voorlopige raming. Voor Italië en Spanje stonden de graadmeters op 47,7 en 47,8. Voor het Verenigd Koninkrijk werd een stand van 48,3 gemeld. Daarmee valt de krimp van de Britse industrie minder uit dan waar alom rekening mee werd gehouden. Kenners rekenden hier op een stand van 47, tegen een eerder gemelde stand van 47,4.