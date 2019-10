Handel in Esperite ligt nog steeds stil

Gepubliceerd op | Views: 728

AMSTERDAM (AFN) - De handel in het aandeel Esperite is nog steeds niet hervat. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde vrijdag voorbeurs de handel stil in afwachting van een persbericht.

Esperite-topman Frédéric Amar reageerde niet op verschillende reactieverzoeken. Ook andere personen bij de onderneming konden geen commentaar geven.