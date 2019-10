Esperite wil verder als investeerder

Gepubliceerd op | Views: 1.688

AMSTERDAM (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite wil afstand nemen van al zijn operationele activiteiten. De onderneming ziet voor zichzelf een rol weggelegd als investeerder op het gebied van gezondheidszorg en daaraan verwante technologieën.

De aankondiging is volgens Esperite een logisch vervolg van de eerder deal die het sloot met betrekking tot stamceltak CryoSave. Investeerder Myrisoph nam daarbij de verantwoordelijkheid voor de marketing en verkoop van het merk, evenals de opslag van alle tot nu toe opgeslagen monsters, zodat klanten bediend konden blijven worden.

Voor Esperite betekende dit onder meer dat activiteiten in Zwitserland werden gestaakt. Het laboratorium in Plan-les-Ouates werd eind juni gesloten. Daarop werd liquidatie van de entiteiten met betrekking tot CryoSave te aanvaard. Hier kon tot 26 september beroep tegen worden aangetekend.

Esperite zal de impact van de stappen op de resultaten binnenkort bekendmaken. De handel in het aandeel Esperite is nog steeds niet hervat. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde vrijdag voorbeurs de handel stil in afwachting van een verklaring.