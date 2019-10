'Vertrek De Jager bij KPN spijtig'

Gepubliceerd op | Views: 1.809

AMSTERDAM (AFN) - Het is spijtig dat Jan Kees de Jager vertrekt bij KPN. Dat stellen analisten van KBC Securities in een rapport over het telecomconcern. Volgens de marktvorsers heeft de financieel directeur een uitstekende staat van dienst. In het bijzonder wordt gewezen op de goede reputatie van De Jager onder beleggers.

Volgens ING heeft KPN met Chris Figee een uitstekende opvolger voor De Jager in huis gehaald. ING roemt met name de uitvoerende capaciteiten van Figee. Daarnaast wordt hij alom geroemd vanwege zijn communicatieve capaciteiten.

Naast het vertrek van De Jager kwam KPN met de benoeming van Joost Farwerck als de nieuwe bestuursvoorzitter op de proppen. Dat nieuws werd door KBC omarmd. De analisten benadrukten dat Farwerck zijn strepen in de telecomsector heeft verdiend. Daarbij zal de topman de ingezette koers, waar KPN eind 2018 mee kwam, door willen zetten.

Farwerck veilige keuze

ING bestempelde de aanstelling van Farwerck als weinig verrassend en een veilige keuze.

De benoeming van een viertal nieuwe bestuurders werd door KBC ook verwelkomd. Het team leidinggevenden van KPN dat er nu zit moet vooral voor stabiliteit zorgen bij het uitvoeren van de strategie, aldus de KBC-kenners. ING wijst er op dat de benoeming van het kwartet er mede toe moet leiden dat het management zich beter gehoord voelt in de top van de onderneming.

KBC en ING blijven bij hun hold-adviezen voor KPN met ieder een koersdoel van 2,90 euro. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur 0,7 procent lager 2,84 euro.