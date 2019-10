Lichte verbetering in bedrijvigheid industrie

Gepubliceerd op | Views: 384

ZOETERMEER (AFN) - De groei van de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie was in september even hoog als in augustus, wat duidt op een lichte verbetering. Daarbij zag september de grootste banengroei in acht maanden. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor september net als in augustus uit op een stand van 51,6. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden in doorsnee een stand van 51,0 voorspeld.

De verbetering in de productiesector was vooral het gevolg van een marginale toename van de nieuwe orders. De exportorders daalden wel voor de tweede keer in drie maanden. Volgens Nevi komt dit door de zwakke buitenlandse vraag. Deze daling was echter gering en kleiner dan de vorige daling in juli. Verder nam de werkgelegenheid opnieuw toe. Hiermee komt de huidige periode van grotere personeelsbestanden op meer dan vierenhalfjaar, aldus de onderzoekers.