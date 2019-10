AEX nadert jaarrecord

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag in het groen geopend en naderde het hoogste niveau van het jaar. Beleggers bleven hoopvol op een mogelijke doorbraak bij de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die volgende week in Washington worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde 0,7 procent in de plus op 584,23 punten. De hoogste slotstand van 2019 is vooralsnog 586,26 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 836,83 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

KPN daalde 0,3 procent bij de hoofdfondsen. Joost Farwerck blijft aan het roer staan van het telecomconcern. Sinds het vertrek van bestuursvoorzitter Maximo Ibarra hanteerde de operationeel directeur al tijdelijk de voorzittershamer. Financieel topman Jan Kees de Jager legt per 1 maart zijn functie neer. De Jager wordt opgevolgd door Chris Figee, de financieel bestuurder van verzekeraar ASR (min 1,5 procent).