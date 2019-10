Deutsche Post DHL zet in op digitalisering

Gepubliceerd op | Views: 527

BONN (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Post DHL trekt de komende vijf jaar 2 miljard euro uit om op verschillende vlakken te digitaliseren. Dat vormt de kern van de nieuwe strategie tot 2025 van de Duitse postbezorger. De digitale initiatieven moeten met minimaal 1,5 miljard euro per jaar bijdragen aan het resultaat in 2025.

Deutsche Post gaat investeren in nieuwere IT-systemen en het opleiden van medewerkers om met nieuwe technologie om te kunnen gaan. De initiatieven moeten ervoor zorgen dat Deutsche Post efficiënter wordt. Zo worden automatisering en robots in magazijnen ingezet en wordt het verzamelen en analyseren van gegevens gebruikt om drukke postdagen voor te zijn en zo het personeel optimaal in te roosteren.

Het postbedrijf houdt verder vast aan zijn eerder gecommuniceerde financiële doelen als een bedrijfsresultaat (ebit) van meer dan 5 miljard euro volgend jaar. Tegen 2022 wil Deutsche Post het bedrijfsresultaat opvoeren tot minimaal 5,3 miljard euro.