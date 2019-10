'Positief begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 2.335

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag naar verwachting met winst aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Beleggers blijven hoopvol op een mogelijk doorbraak bij de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die volgende week in Washington worden hervat.

Aan het brexitfront zal de Britse regering woensdag of donderdag gedetailleerde voorstellen over de brexit aan de Europese Unie voorleggen. Daarmee zal het land ook ingaan op een oplossing van de kwestie rond de Ierse grens. De zogeheten Ierse backstop, de regeling die een harde grens moet voorkomen tussen Ierland en Noord-Ierland, wordt gezien als het voornaamste struikelblok in de onderhandelingen.

Op het Damrak staat KPN opnieuw in de schijnwerpers. Joost Farwerck blijft aan het roer staan van het telecomconcern. Sinds het vertrek van bestuursvoorzitter Maximo Ibarra hanteerde de operationeel directeur al tijdelijk de voorzittershamer. Dat zal hij permanent blijven doen. Financieel topman Jan Kees de Jager legt per 1 maart zijn functie neer. De Jager wordt opgevolgd door Chris Figee, de financieel bestuurder van verzekeraar ASR.

PostNL

PostNL begint met de uitwerking van de overname van concurrent Sandd. Volgens topvrouw Herna Verhagen zet de onderneming hiermee een "belangrijke strategische stap" naar een "robuust en stabiel" postbedrijf. PostNL kreeg vrijdag onder strenge voorwaarden alsnog toestemming om Sandd over te nemen.

ABN AMRO heeft de verkoop van zijn resterende belang van 7 procent in equensWordline aan Worldline afgerond. De transactie was nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Nederlandse toezichthouder. Met de verkoop realiseert ABN AMRO een naar eigen zeggen "bescheiden" boekwinst.

Wessanen van de beurs

Hydratec wil een meerderheidsbelang kopen in Stork Plastics Machinery en Rollepaal Holding. Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details. De totale omzet van beide bedrijven bedraagt circa 75 miljoen euro op jaarbasis.

Wessanen verdwijnt per 1 november 2019 van de beurs in Amsterdam. Dat is het voornemen van de nieuwe eigenaar. Het consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI heeft inmiddels 96,81 procent van de aandelen Wessanen in handen.

De euro was 1,0887 dollar waard, tegen 1,0903 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 54,44 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 59,58 dollar per vat.