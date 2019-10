ASR op zoek naar nieuwe financieel bestuurder

Gepubliceerd op | Views: 555 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR moet op zoek naar een nieuwe financieel eindverantwoordelijke. De huidige financieel topman Chris Figee vertrekt volgend jaar naar telecomconcern KPN.

Figee trad in 2014 aan bij ASR. Volgens topman Jos Baeten was hij sindsdien van onmisbare waarde, vooral rond de beursgang van de verzekeraar. "Hoewel ik het jammer vind dat Chris gaat vertrekken, wens ik hem uiteraard veel succes toe in zijn nieuwe rol."

Bij KPN is Figee de opvolger van Jan Kees de Jager. Die legt per 1 maart zijn functie van financieel topman van het telecombedrijf neer.