DEN HAAG (ANP) - Joost Farwerck blijft aan het roer staan van telecomconcern KPN. Sinds het vertrek van bestuursvoorzitter Maximo Ibarra hanteerde de operationeel directeur al tijdelijk de voorzittershamer. Hij zal de rol van bestuursvoorzitter nu definitief op zich nemen. KPN meldde ook dat financieel topman Jan Kees de Jager per 1 maart zijn functie neerlegt.

In eerste instantie wilde KPN de Belgische Dominique Leroy als bestuursvoorzitter aanstellen. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege een omstreden aandelentransactie van de voormalig topvrouw van het Belgische Proximus. Leroy zou kort voor de overstap wereldkundig werd gemaakt, aandelen Proximus hebben verkocht. De Belgische toezichthouder onderzoekt nu of er sprake is geweest van handel met voorkennis, omdat ze voorafgaand aan die transactie al met KPN sprak.

Farwerck is sinds 2014 operationeel directeur bij KPN. Hij trad een jaar eerder toe tot de top van het bedrijf en dacht mee over het te voeren beleid van de onderneming. KPN kwam recent met een strategie voor de periode 2019-2021.

De Jager, die op lijstjes om Ibarra als topman op te volgen voorkwam, wordt na vijf dienstjaren bij KPN opgevolgd door Chris Figee. De oud-minister gaat zich naar eigen zeggen richten op "internationale ondernemerskansen". Hij wordt door KPN vooral geroemd om zijn inspanningen de bedrijfsvoering te versimpelen. Figee komt op zijn beurt over van verzekeraar ASR. Hij begint op 1 februari aan zijn nieuwe klus.

Verder maakte KPN bekend dat het zijn bestuur uitbreidt. Daarmee wil het concern betere kunnen inspelen op ontwikkelingen op het gebied van technologie en personele ontwikkelingen. De toplaag van de onderneming krijgt er vier leden bij.

Farwerck zal voor zijn rol als topman een jaarsalaris van 875.000 euro beuren. Figee staat straks voor 675.000 euro op de loonlijst. Nieuwbakken bestuurders Marieke Snoep, Jean Pascal van Overbeke en Babak Fouladi krijgen per jaar 650.000 euro overgemaakt. Het basissalaris van Hilde Garssen zal 500.000 euro per jaar bedragen.

De benoemingen en de aangekondigde wijziging van de bestuursstructuur zijn onderworpen aan advies van de centrale ondernemingsraad. Ook aandeelhouders zullen worden bijgepraat. Een datum voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering is nog niet bekend.