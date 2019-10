VNC: nog geen akkoord over cao KLM

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Het cao-overleg bij KLM heeft nog niet geleid tot een akkoord. Vakbond Vereniging Nederlands Cabinepersoneel, de grootste bond bij KLM, spreekt van overleg tot in de kleine uurtjes zonder resultaat op loon maar met een resultaat op inhoud.

KLM biedt nog altijd een totale loonsverhoging van 7 procent over een looptijd van 2 jaar en 9 maanden. Daarbij is wel het aantal stappen van de loongroei teruggebracht van zeven naar drie. KLM-personeel zou er daarmee per 1 september dit jaar 2 procent bijkregen. Daarna volgen twee loonstappen van ieder 2,5 procent per 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021.

Het luchtvaartbedrijf zou bereid zijn op verschillende punten tegemoet te komen aan het personeel om het loonverschil te overbruggen. Het gaat dan om zaken als promotieprocedures, afspraken bij ziekte, pensioenen en parkeerregelingen. De bond weet nog niet zeker of het totaalpakket dat er nu ligt wordt voorgelegd aan de ledenraad van VNC.