PostNL blijft gewoon PostNL heten

quote: MartijnN1932 schreef op 1 okt 2019 om 08:35:

Het is toch al duidelijk, SAND met aanzienlijk minder postvolume heeft 16.000 bezorgers t.o.v. PostNL die er 18.000 heeft.



de 2 gaan fuseren, POSTNL neemt de 16.000 bezorgers over en geeft ze een contract.



34.000 postbezorgers. daar is nooit voldoende volume voor om de postbezorging nog winstgevend te maken. hoe bedoel je synergie. 3000 administratieve medewerkers/overhead erbij..



en dan ook nog eens 150 miljoen betalen voor SANDD?? welke economie/ bedrijfskunde opleiding heeft zij gevolgd..

Het is toch al duidelijk, SAND met aanzienlijk minder postvolume heeft 16.000 bezorgers t.o.v. PostNL die er 18.000 heeft.de 2 gaan fuseren, POSTNL neemt de 16.000 bezorgers over en geeft ze een contract.34.000 postbezorgers. daar is nooit voldoende volume voor om de postbezorging nog winstgevend te maken. hoe bedoel je synergie. 3000 administratieve medewerkers/overhead erbij..en dan ook nog eens 150 miljoen betalen voor SANDD?? welke economie/ bedrijfskunde opleiding heeft zij gevolgd..

Sandd heeft meer handen met minder uren.In eerste instantie wordt iedereen overgenomen omdat dit bij de deal hoort, dit heeft PostNL zelf ook al aangegeven.Ze kunnen ook veel mensen gebruiken die in deeltijd werken om zaken flexibeler te maken.En natuurlijk zullen er snel na de integratie mensen via natuurlijk verloop of met een kleine incentive gaan afvloeien.Allemaal al ingecalculeerd aangezien dit, net als alle andere voorwaarden, ook al door PostNL zelf zijn aangegeven en overeengekomen met Sandd en overlegd met de ACM en de politiek. ACM zegt nee, politiek JA en nog snel ook en we kunnen verder.1 jaar en maximaal 2 jaar geen dividend was al bekend, integratiekosten waren al bekend, voordelen waren al bekend en worden allemaal herhaald.Het gaat dus zoals verwacht.En er waren nog wel zoveel twijfels aan alles en het gaat dus gewoon door onder de bekende voorwaarden.Het enige waar je nu nog aan kan twijfelen is of het hele voorgespiegelde resultaat van het samengaan er straks ook zal zijn.Maar zelfs als dit niet volledig gehaald wordt dan nog blijft het een vooruitgang tov de oude situatie en in die oude situatie stond het dividend al op 24ct en ging het interim nog even naar 8 alvorens te stoppen dus eigenlijk 25ct, daar zou dus met de voordelen nog wat bij komen en dan staat de koers net 2 euro...., heb je voorwaarden waarbij de prijs omhoog mag om kosten te compenseren + 9% winst en kun je de pakketten gewoon verder laten groeien.Is het wachten wel waard, is de koers veel te laag voor namelijk, risk reward verhouding is prima.