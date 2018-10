Even netjes een storting doen in de pensioenpot voor de werknemers die hard voor de zaak hebben. Ze steunden de top, om een overname tegen te gaan. Nu moet de top wat terug doen. Niet meer dan reëel.



En anders, flink gaan steken! Je zou bijna de gedachte krijgen dat het personeel gebruikt is door de top en raad van commissarissen! Nu de overname van de baan is, is de medewerker minder belangrijk geworden. Nu moet de top wat terug doen. Niets meer en niets minder.