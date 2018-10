'Handelsdeal kleurt Wall Street groen'

Gepubliceerd op | Views: 794

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting in de plus. Het laatste kwartaal van het jaar begint met positief nieuws aan het handelsfront, nu Canada en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over een Noord-Amerikaans handelsverdrag. Tesla weet de schijnwerpers op zich gericht na een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. General Electrics (GE) gaf een winstwaarschuwing en kondigde een nieuwe topman aan.

De VS en Canada bereikten op de valreep een akkoord over de aanpassing van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA, dat voortaan het Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord (USMCA) heet. Met het vergelijk zijn nieuwe importheffingen op Canadese producten afgewend. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde die in te voeren als een overeenkomst zou uitblijven.

Tesla trof dit weekend een schikking met de SEC over de tweet waarin topman Elon Musk aankondigde het bedrijf van de beurs te willen halen. De SEC had Musk aangeklaagd wegens fraude, onder meer omdat hij ten onrechte stelde dat de financiering van de beursexit rond was. Uiteindelijk ging de privatisering niet door.

Boete

De oprichter van Tesla moet nu aftreden als voorzitter van het bedrijf en een boete van 20 miljoen dollar betalen. Hij mag wel aanblijven als topman van de maker van elektrische auto's. Beleggers beschouwen de schikking als triomf voor Tesla, dat voorbeurs op flinke winst stond.

Topman John Flannery van GE treedt veertien maanden na zijn aanstelling af en wordt per direct opgevolgd door Lawrence Culp. Het industrieel conglomeraat meldde ook dat de winst dit jaar naar verwachting lager uitvallen dan eerder geraamd. Dat is het gevolg van een afschrijving van miljarden dollars op de energiedivisie van het concern.

Pfizer

Ook Pfizer kondigde aan dat zijn huidige topman, Ian Read, voor de jaarwisseling aftreedt. De Brit wordt opgevolgd door Albert Bourla, de huidige operationeel bestuurder van het farmacieconcern. Read blijft als voorzitter betrokken bij Pfizer.

Op macro-economisch vlak komen marktonderzoekers ISM en Markit na de openingsbel met cijfers over de industrie in de VS. Ook zijn er gegevens over de bouwuitgaven en de autoverkopen.

Vrijdag eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent hoger op 26.458,31 punten. De brede S&P 500 bleef vlak op 2913,98 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent naar 8046,35 punten.