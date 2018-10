Nieuwe topman en winstalarm GE

Gepubliceerd op | Views: 2.307

BOSTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) heeft met onmiddellijke ingang een nieuwe topman benoemd en waarschuwt dat de winst dit jaar lager zal uitvallen dan eerder gedacht. Volgens GE hangt het winstalarm samen met een miljardenafboeking die wordt gedaan op de energiedivisie van het bedrijf.

Lawrence Culp (55) neemt per direct het stokje over van John Flannery, die sinds augustus 2017 aan het hoofd stond van het conglomeraat. Culp was tussen 2000 tot 2014 topman van industrie- en technologiebedrijf Danaher. Volgens een verklaring is zijn benoeming een unaniem besluit van het bestuur. Culp was sinds april bestuurslid van GE.

GE meldde dat de winst dit jaar onder de eerder afgegeven voorspelling zal uitkomen. Vanwege de tegenvallende gang van zaken bij GE Power zal bij dit onderdeel een afschrijving worden gedaan op de zogenoemde goodwill. De waarde van de goodwill is circa 23 miljard dollar en GE denkt dat de afboeking vrijwel dit gehele bedrag zal zijn. De exacte omvang moet nog worden bepaald. Bij de cijfers over het derde kwartaal komt het concern met meer informatie.

Koers omlaag

Onder leiding van Flannery was GE bezig het bedrijf flink te stroomlijnen, door een reeks bezittingen af te stoten. Het gaat onder meer om de divisies voor gezondheidszorg en verlichting, en het meerderheidsbelang in oliedienstverlener Baker Hughes. Bij GE Power worden daarnaast duizenden banen geschrapt vanwege de moeilijke marktomstandigheden. GE behoort tot 's werelds grootste producenten van gasturbines.

Onder het bewind van Flannery moest GE meerdere winstwaarschuwingen geven en werden tegenvallende resultaten geboekt. De koers van het aandeel GE ging op de beurs in New York fors omlaag, waardoor honderden miljarden aan beurswaarde in rook opgingen. Flannery nam in augustus 2017 het stokje over van Jeff Immelt, die zestien jaar aan het roer had gestaan bij GE.

Beleggers op Wall Street lijken erg in hun nopjes met de benoeming van Culp bij het 126 jaar oude GE. In de handel voorbeurs staat het aandeel stevig in de plus.