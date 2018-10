Groei luchtvrachtvervoer blijft gelijk

Gepubliceerd op | Views: 173

GENÈVE (AFN) - Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is in augustus in hetzelfde tempo gegroeid als een maand tevoren. De vraag steeg op jaarbasis met 2,3 procent, maakte de internationale luchtvaartassociatie IATA bekend.

Volgens IATA stuwen het hoge consumentenvertrouwen, gestegen investeringen en groei van online winkelen het internationale luchtvrachtverkeer. De escalatie van internationale handelsspanningen drukte de groei van het luchtvrachtvervoer daarentegen. De luchtvaartorganisatie ziet ook dat maakbedrijven in Azië en Europa minder orders voor export ontvangen.

In Europa steeg de vraag naar luchtvrachtvervoer met 3,7 procent, terwijl in Noord-Amerika sprake was van een toename van 2,8 procent. In Azië nam de vraag met 1,6 procent toe en in het Midden-Oosten werd een stijging van 2,2 procent gemeten.

Passagiersvervoer

IATA kwam ook met cijfers over passagiersvervoer naar buiten. Het totale aantal kilometers dat reizigers gezamenlijk per vliegtuig aflegden, steeg in augustus met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is iets hoger dan de 6,1 procent groei in juli.

De capaciteit groeide minder hard mee, waardoor vliegtuigen gemiddeld voor 85,3 procent vol zaten. Dat is de hoogste maandelijkse bezettingsgraad die IATA ooit heeft gemeten. Vliegmaatschappijen zetten hun passagierstoestellen zo efficiënt mogelijk in wegens stijgende brandstofprijzen en andere kostenstijgingen, stelt de belangenorganisatie.