Koersdoel WDP omhoog bij KBC

AMSTERDAM (AFN) - Het koersdoel voor WDP is door analisten van KBC Securities opgevoerd. Dat deden de marktvorsers in een rapport over het bedrijf, in reactie op de bekendmaking van extra investeringen in Roemenië.

De richtprijs ging van 95 euro naar 115 euro, bij een ongewijzigd hold-advies. Het logistiek vastgoedfonds investeert circa 75 miljoen euro extra in Roemenië. Door dit nieuwe investeringspakket groeit de totale Roemeense vastgoedportefeuille naar circa 450 miljoen euro. Het bijkomende investeringsbedrag is goed voor een oppervlakte van ongeveer 130.000 vierkante meter aan vastgoed, op drie locaties en met vier panden. De omvang van de WDP-portefeuille in Roemenië moet tegen het einde van 2019 op zo'n 500 miljoen euro liggen.

Het aandeel WDP stond maandag omstreeks 09.20 uur 0,2 procent lager op 113,20 euro.