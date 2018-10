Groei Nederlandse industrie trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 617

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in september gestegen naar het hoogste niveau in drie maanden. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, klom naar een niveau van 59,8, van 59,1 in augustus. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De Nederlandse industrie laat nu al meer dan vijf jaar onafgebroken groei zien.

Volgens de Nevi nam de productieomvang in september verder toe, met meer nieuwe orders uit binnen- en buitenland. Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven verklaarde in een toelichting dat de vooruitzichten voor de Nederlandse industrie uitstekend zijn.