Poolse order voor Van Oord

ROTTERDAM (AFN) - Baggeraar Van Oord en Dredging International, een dochterbedrijf van DEME, hebben een Poolse order in de wacht gesleept. Dat werd maandag bekendgemaakt. Het contract heeft een waarde van ongeveer 313 miljoen euro.

De deal betreft de modernisering van de Świnoujście - Szczecin-vaargeul in Polen. Het gaat daarbij om het uitdiepen en verbreden van de vaargeul over een traject van circa 62 kilometer. Het gebaggerde materiaal wordt gebruikt voor de aanleg van twee kunstmatige eilanden in de lagune van Szczecin.

Het project gaat eind dit jaar van start en neemt naar verwachting 42 maanden in beslag.