'AEX begint hoger na handelsdeal VS en Canada'

Gepubliceerd op | Views: 1.729 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa lijken de meeste beursgraadmeters hoger te beginnen aan de nieuwe beursmaand. Beleggers verwerken het nieuwe handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada.

De VS en Canada hebben op de valreep een overeenkomst bereikt over de aanpassing van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA). De nieuwe overeenkomst zal het Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord (USMCA) heten. Volgens de nieuwe afspraken krijgen onder meer Amerikaanse boeren grotere toegang tot de Canadese zuivelmarkt en beperkt Canada de export van auto's naar de VS.

Bij de bedrijven staat Shell in het nieuws. Het olie- en gasconcern en vier Aziatische partners staan volgens persbureau Bloomberg op het punt om een enorm lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada definitief goed te keuren. Met het project is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro).

DSM

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft aan het kortste eind getrokken in een patentrechtszaak over een octrooi op een methode voor het bereiden van lactosevrije melk. Dat blijkt uit een uitspraak van de gerechtshof in Den Haag, waar het Financieele Dagblad maandag melding van maakte.

Ajax kwam vrijdag na sluiting van de aandelenhandel met cijfers. De beursgenoteerde voetbalclub sloot het afgelopen financiële jaar af met winst ondanks het mislopen van Europees voetbal. Voor het lopende jaar, waarin Ajax zich wel heeft geplaatst voor de Champions League, wordt gerekend op een positief operationeel resultaat.

Verlies

Stern Groep kondigde aan dat financieel directeur Arthur Swijter per direct vertrekt bij het autobedrijf. Swijter,die ongeveer 2,5 jaar werkte bij het bedrijf wil ,,andere belangen buiten Stern nastreven''. Stern heeft nog geen vervanger voor Swijter.

De Europese beurzen sloten vrijdag het derde kwartaal af met verlies. De AEX-index zakte 0,8 procent tot 549,62 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 786,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 1,5 procent kwijt. Op Wall Street bleven de koersuitslagen beperkt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.458,31 punten. De brede S&P 500 bleef vlak en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent.

De euro was 1,1590 dollar waard, tegen 1,1620 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 73,51 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder en kostte 83,21 dollar per vat.