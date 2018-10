Gepubliceerd op | Views: 376

TOKIO (AFN) - De Japanse beurs is maandag met winst aan de nieuwe beursmaand begonnen. Beleggers verwerkten het nieuwe handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada en een reeks van macro-economische rapporten uit Japan en China. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke beurzen in Hongkong en China gesloten bleven.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 24.245,76 punten en bereikte daarmee het hoogste slotniveau sinds november 1991. Vooral de exportbedrijven waren in trek dankzij een verdere daling van de Japanse yen. De Japanse automaker Subaru zakte daarentegen 2,1 procent. Het bedrijf liet vrijdag weten te hebben gesjoemeld met de veiligheidsgegevens van zijn voertuigen.

Het zogenoemde Tankan-rapport van de Japanse centrale bank had weinig impact op de handel. Uit het driemaandelijks rapport bleek dat het ondernemersvertrouwen van grote industriebedrijven voor het derde kwartaal op rij is gedaald.

Bedrijvigheid China afgenomen

In China bleek afgelopen weekeinde dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie volgens cijfers van mediabedrijf Caixin en marktonderzoeker Markit in september is afgenomen ten opzichte van de een maand eerder. Ook volgens de officiële cijfers van de Chinese overheid nam het groeitempo van de industrie af. De groei van de Japanse industrie bleef afgelopen maand onveranderd ten opzichte van augustus.

De All Ordinaries in Sydney daalde 0,7 procent onder aanvoering van de Australische banken. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent.