DSM trekt aan kortste eind in patentzaak

DEN HAAG (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM heeft aan het kortste eind getrokken in een patentrechtszaak over een octrooi op een methode voor het bereiden van lactosevrije melk. Dat blijkt uit een uitspraak van de gerechtshof in Den Haag, waar het Financieele Dagblad maandag melding van maakte.

De al langer slepende zaak rond lactosepreparaat Maxilact draaide om een vermeende inbreuk op het octrooi van DSM door het Deense Novozymes. In 2017 ging een kortgedingrechter daar nog in mee, waardoor Novozymes zijn concurrerende product in veel landen uit de markt moesten halen. De Denen zijn vervolgens in beroep gegaan. Met succes, want het hof heeft DSM bevolen om een rectificatiebrief uit te sturen naar alle afnemers van Novozymes.