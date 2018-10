Oud-topman SBM Offshore in cel

Gepubliceerd op | Views: 1.171

HOUSTON (AFN) - Oud-topman Tony Mace van maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is door een rechter in het Amerikaanse Houston veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden vanwege corruptie. Daarna volgt nog een jaar voorwaardelijke straf.

De 66-jarige Mace bekende in november vorig jaar schuld aan corruptie in het Braziliaanse omkoopschandaal waar het bedrijf bij betrokken was. De Brit was tussen 2008 en 2011 topman van SBM en gaf voor de rechter in Houston toe in het verleden steekpenningen te hebben goedgekeurd, in de hoop zo lucratieve contracten voor SBM te regelen.

Ook de voormalige marketingdirecteur van SBM, Robert Zubiate (66), is in deze zaak veroordeeld voor omkoping. Hij kreeg 30 maanden en drie jaar voorwaardelijke celstraf.