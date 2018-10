Vastgoedtop schrijft open brief aan kabinet

Gepubliceerd op | Views: 1.393

AMSTERDAM (AFN) - Topbestuurders van verschillende grote vastgoedfondsen waarschuwen in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad, gericht aan het kabinet, voor mogelijke schade voor de sector door een maatregel uit de Miljoenennota. De open brief is ondertekend door de bazen van Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned Retail, WDP, Wereldhave, NSI, Eurocommercial Properties en het Triodos Vastgoedfonds.

Volgens de bedrijven treft een maatregel uit de Miljoenennota de fondsen hard: het zal voor hen als fiscale beleggingsinstellingen (fbi's) vanaf 2020 niet langer zijn toegestaan om direct te beleggen in Nederlands vastgoed. Dat raakt ook beleggers. ,,Dit zet investeringen in vastgoed onder druk en schaadt het vestigingsklimaat'', aldus de bestuurders. De topmannen roepen het kabinet op om passende maatregelen te nemen zodat het huidige concurrerende vestigingsklimaat geen schade lijdt.

Met een fbi-status zijn vastgoedfondsen verplicht de fiscale winst als dividend uit te keren, waarover ze dus dividendbelasting betalen. Die kan door pensioenfondsen worden teruggevraagd omdat ze zijn vrijgesteld van belasting. Particulieren mogen de dividendbelasting verrekenen met de vermogensbelasting. Dat verandert dus, vastgoedfondsen moeten winstbelasting gaan betalen. Dat tarief kan niet worden verrekend.