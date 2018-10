WDP investeert extra in Roemenië

Gepubliceerd op | Views: 169

WOLVERTEM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP investeert circa 75 miljoen euro extra in Roemenië. Dat heeft de onderneming aangekondigd in aanloop naar de Investor Day, die plaats zal vinden in het land. Door dit nieuwe investeringspakket groeit de totale Roemeense vastgoedportefeuille naar circa 450 miljoen euro.

Het bijkomende investeringsbedrag is goed voor een oppervlakte van ongeveer 130.000 vierkante meter aan vastgoed, op drie locaties en met vier panden. De omvang van de WDP-portefeuille in Roemenië moet tegen het einde van 2019 op zo'n 500 miljoen euro liggen. Dat komt neer op 15 procent van de totale portefeuille van WDP.