Beursweek in teken van economische cijfers

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers zullen zich in de nieuwe beursweek waarschijnlijk vooral richten op macro-economische cijfers. Meest in het oog springend daarbij is het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. De agenda wat betreft bedrijfscijfers is nog tamelijk leeg.

Het Amerikaanse banenrapport, waar beleggers altijd erg op letten, komt vrijdag naar buiten. Eerder in de week krijgt de markt traditioneel al een voorproefje als loonstrookjesverwerker ADP zijn banencijfers presenteert.

De kracht van de banenmarkt speelt doorgaans een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Federal Reserve. Afgelopen week hintte centralebankvoorzitter Janet Yellen nog op een verdere renteverhoging in de Verenigde Staten dit jaar.

Inflatie

Verder worden nog updates over de werkloosheid en detailhandelsverkopen in de eurozone en de inflatie in Nederland verwacht. Ook staan er diverse inkoopmanagersindexen over de ontwikkelingen van de industrie en dienstensector aan beide zijden van de Atlantische Oceaan op het programma. In de loop van de week komen er tevens nog nieuwe gegevens over de fabrieksorders in de VS en Duitsland.

Mogelijk laten beleggers zich daarnaast nog enigszins leiden door de politieke tumult in Spanje. Daar vielen zondag honderden gewonden door het optreden van de politie bij het volgens Madrid illegale onafhankelijkheidsreferendum van de regio Catalonië. Ook in Frankrijk was het dit weekend onrustig. Een man stak zondag twee vrouwen dood bij een treinstation in Marseille. Militairen schakelden de aanvaller uit.

Kwartaalcijfers

Er zijn ook nog enkele grote internationale bedrijven die deze week de boeken openen. Zo komt de Britse super Tesco woensdag met resultaten. Diezelfde dag presenteren ook levensmiddelengigant PepsiCo en biotechreus Monsanto cijfers. Donderdag volgt nog een update van de Amerikaanse retailer Costco Wholesale. Aan het Damrak is het nog even wachten voor het nieuwe cijferseizoen losbarst.

De handelsweek is niet overal even lang. In Frankfurt blijft de beurs dinsdag gesloten wegens de Dag van de Duitse eenheid. In verband met feestdagen gaan de Chinese beurzen daarnaast de hele week niet open.