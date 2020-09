Unilever neemt Amerikaanse Liquid I.V. over

Gepubliceerd op | Views: 260

ENGLEWOOD CLIFFS (AFN) - Unilever neemt het Amerikaanse bedrijf Liquid I.V. over, dat zich bezighoudt met mixen voor energie- en vitaminedrankjes. Er werd geen overnameprijs gemeld voor het in het Californische El Segundo gevestigde Liquid I.V.

De onderneming werd in 2012 opgericht door Brandin Cohen, die ook topman is. Hij zal na de overname door Unilever die positie behouden. De producten van Liquid I.V. worden in verschillende grote winkelketens in de Verenigde Staten verkocht.