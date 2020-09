Trump: TikTok moet uiterlijk 15 september zijn verkocht

quote: De Rijdende Rechter schreef op 1 september 2020 18:35:

Overname dmv chantage ? ..... kapitalisme/democratie of is Trump toch een communist in slechte vermomming ?

Overname dmv chantage ? ..... kapitalisme/democratie of is Trump toch een communist in slechte vermomming ?

Voor communisme moet je bij je rooie vriendjes zijn vermoed ik. De Chinezen doen aan spionage, diefstal van intellectueel eigendom, kopiëren zonder toestemming, onderdrukken van de eigen bevolking, sluit Oeigoeren op in kampen en de nationale veiligheid in Hongkong is in gevaar. Maar vooral Trump overal de schuld van geven! En vergeet Huawei niet! Maar vooral Trump bashen.... Hahaha!