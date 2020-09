Vraag naar vliegtickets in juli iets minder zwak

Gepubliceerd op | Views: 79

GENÈVE (AFN) - De wereldwijde vraag naar vliegtickets was in de maand juli nog dramatisch laag, maar wel iets minder zwak dan in juni. Dat concludeert de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

In juli zakte de passagiersstroom op jaarbasis met 79,8 procent in. Dat was in juni nog min 86,6 procent. "De crisis zette met weinig respijt door. Vier op de vijf reizigers blijven thuis en dus is de sector nog steeds voor het grootste gedeelte lamgelegd", aldus IATA. Lokale vluchten werden weer wat vaker uitgevoerd en lagen in juli nog 57,5 procent lager op jaarbasis.

Internationale vluchten lagen in juli nog steeds nagenoeg stil. In juli werden 92 procent minder tickets verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat was wel iets beter dan in juni, toen lag dat percentage nog op 97 procent. "Regeringen die grenzen heropenen en vervolgens sluiten of quarantaines opheffen en vervolgens opnieuw opleggen, geven veel consumenten geen vertrouwen om reisplannen te maken", schrijft topman Alexandre de Juniac van IATA. Hij wijst er ook op dat het voor luchtvaartmaatschappijen op die manier ook lastig is om vluchten in te plannen.