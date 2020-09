Grootste neergang voor Braziliaanse economie ooit door corona

Oh ja hij heeft het top gedaan. Slechts 121.000 doden en vermoedelijk een veelvoud omdat dit slechts de officieel geregistreerde corondoden zijn,.

Bolsenaro bagataliseerde alles door het een klein griepje te noemen.

Oh ja voor je reageerd, de doden zijn 121K and counting....de uitbraak daar startte in april dus 6 maanden terug. Het is virustechnisch nog maar het begin van de uitbraak daar.