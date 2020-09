Zoom Video uitblinker op gemengd Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 117

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag wisselend begonnen aan de eerste handelsdag van september. Beleggers op Wall Street kijken wat onzeker vooruit na een zeer sterke maand augustus. De aandacht ging onder meer uit naar Zoom Video Communications. De maker van teleconferentiesoftware opende de boeken en meldde een verveelvoudiging van het aantal betalende gebruikers nu door de coronacrisis veel vanuit huis wordt gewerkt. Het aandeel ging daarop zeer sterk omhoog.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 28.340 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3497 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 11.812 punten.

Zoom toonde in de eerste handelsminuten een plus van meer dan 32 procent. De onderneming zag ook de winst en omzet sterk toenemen en verhoogde de omzetverwachting voor het gehele boekjaar. De resultaten vielen beter uit dan kenners hadden verwacht.

Tesla (min 2,6 procent) stond opnieuw in de belangstelling nadat de maker van elektrische auto's maandag flink steeg na een aandelensplitsing. De koers van Tesla is dit jaar fors gestegen en om daar van te profiteren geeft het bedrijf voor maximaal 5 miljard dollar aan aandelen uit.

De aandacht ging daarnaast uit naar de koers van de dollar. De Amerikaanse munt zakte dinsdag verder in waarde weg ten opzichte van bijvoorbeeld de euro en het Britse pond. De waarde van de dollar bevindt zich inmiddels op het laagste punt in ongeveer twee jaar. Daardoor wordt het bijvoorbeeld duurder voor Amerikaanse bedrijven om materialen en producten uit het buitenland te importeren.