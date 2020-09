Veel interesse voor divisie huishoudelijke apparaten Philips

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - Er is veel interesse van potentiële kopers voor de Philips-tak die huishoudelijke apparaten maakt. De komende periode gaat het zorgtechnologiebedrijf met hen in gesprek, heeft topman Frans van Houten laten weten. In het derde kwartaal van volgend jaar verwacht hij dat er een overeenkomst kan worden gesloten.

Philips is de afgelopen maanden bezig geweest met het ontvlechten van de tak voor huishoudelijke apparaten van de rest van het bedrijf en is daar nu vrijwel klaar mee. De divisie die onder meer airfryers en koffiezetapparaten maakt past volgens Philips niet meer in de strategie van de onderneming.