Bedrijvigheid Spaanse industrie onverwachts iets omlaag

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Spaanse industrie is vorige maand onverwachts iets afgenomen. Ook in Frankrijk was sprake van een daling en in Duitsland liep de industriële bedrijvigheid minder sterk op dan eerder geraamd. Dit komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex voor de Spaanse industrie kwam uit op een stand van 49,9, van 53,5 een maand eerder. Een stand boven de 50 is een teken van toenemende bedrijvigheid, daaronder is er sprake van krimp. Economen hadden eigenlijk op een niveau van 53 gerekend.

In Frankrijk was sprake van een niveau van 49,8. Dat is wel iets beter dan de eerder voor augustus geraamde score van 49. Voor de Duitse industrie werd de inkoopmanagersindex in een definitief cijfer bijgesteld van 53 naar 52,2.

Daartegenover staat dat de graadmeter voor de Italiaanse industrie uit is gekomen op 53,1. Dat is hoger dan de stand van 52 die door economen in doorsnee werd voorzien. Voor de eurozone als geheel is de inkoopmanagersindex van de industrie bevestigd op 51,7.