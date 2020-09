'Krimp Duitse economie valt lager uit'

Gepubliceerd op | Views: 499 | Onderwerpen: Duitsland

HAMBURG (AFN) - De Duitse economie krimpt dit jaar minder hard dan in het voorjaar werd voorzien. De regering in Berlijn gaat nu uit van een krimp van 5,8 procent door de coronacrisis, meldt opinieweekblad Der Spiegel op basis van ingewijden. Minister Peter Altmaier van Economie zou later dinsdag de cijfers presenteren. In april was verwachting nog dat het bruto binnenlands product (bbp) met 6,3 procent zou afnemen.

Volgens de nieuwe verwachting is de klap voor de Duitse economie als gevolg van de coronacrisis ongeveer even groot als de tik die de economie tijdens de financiële crisis in 2009 te verwerken kreeg. Toen bedroeg de krimp van het bbp 5,7 procent.

Voor volgend jaar verwacht de Duitse regering nu een groei van de economie van 4,4 procent. Eerder was de verwachting nog een groei met 5,2 procent.