Iets meer Duitsers zonder baan

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in augustus met 9000 toegenomen. Dat werd gemeld door het federale arbeidsbureau. Economen rekenden in doorsnee op 2000 extra werklozen.

Het aantal nieuwe werklozen groeide in juli nog met 17.000 ten opzichte van een maand eerder. Dat is iets minder dan de eerder aangegeven 18.000 extra werklozen.

Het werkloosheidspercentage bleef stabiel op 6,4 procent.