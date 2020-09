'AMG zal dieptepunt hebben gehad'

quote: Patience schreef op 1 september 2020 12:20:

Alles wat accu’s en en elektrisch te maken heeft zijn giga omhoog gegaan en dit shit aandeel die producten daar voor zou moeten leveren doet helemaal niks. Komt amper van zijn plek af had allang boven de 30 moeten noteren.

Ik dacht dat patience Engels was voor geduld...Reden dat AMG omlaag is gegaan (denk ik) is de daling van de lithium prijs door overaanbod aan lithium ten opzichte van vraag. Dat het aandeel Tesla naar de maan gaat komt niet door het grote aantal auto's dat ze maken, dus dat staat niet in verhouding met de vraag naar lithiumSinds hoogste prijs begin 2018 (160) is de prijs gezakt met 75% (39). Waarschijnlijk zat in de prijs van 160 te veel toekomstverwachting en in de prijs van 39 te weinig..