'AMG zal dieptepunt hebben gehad'

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG heeft met zijn 'zwakke' prestaties in het tweede kwartaal de bodem bereikt. Dat schrijven kenners van ING die vooral vertrouwen uitspreken in de middellange en lange termijn voor het bedrijf.

Volgens ING is AMG goed gepositioneerd om te profiteren van een economische opleving. Volgens de bank moet verder worden gekeken dan de uitdagingen op de korte termijn in eindmarkten als lucht- en ruimtevaart. De marktvorsers zien met name potentie in vanadium en lithium, waar sprake zal zijn van structurele groei.

AMG kondigde eerder meer op vanadium in te zetten, onder meer door de uitbreiding van een locatie in de Verenigde Staten. Dit zal volgens ING zorgen voor een stijging van de recyclinggelden omdat de capaciteit daarvoor wordt uitgebreid. Verder zal AMG op het gebied van lithium profiteren van de samenwerking met Shell. Hier zijn er plannen voor de bouw van een lithiumlocatie in Duitsland.

Operationele verbeteringen

Ook heeft AMG in een reactie op de coronacrisis de kosten structureel met 15 miljoen dollar per jaar verlaagd. Het management werkt aan verdere operationele verbeteringen. Die inspanningen zullen onder meer de aandeelhouderswaarde verhogen. Vanwege de crisis heeft ING wel zijn ramingen voor dit jaar en volgend jaar neerwaarts bijgesteld, mede door uitstel van orders en aanzienlijke prijsdalingen bij Critical Materials.

AMG zal naar verwachting ook profiteren van de vraag naar materialen voor de overgang naar schone mobiliteit, circulaire economie en elektrificatie, aldus ING. De bank handhaaft zijn koopadvies, maar verlaagde het koersdoel van 32 naar 25 euro. Het aandeel AMG noteerde dinsdag na krap een uur handelen 0,7 procent lager op 17,10 euro.